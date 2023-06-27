Лещук: не считаю, что перерыв между сезонами должен быть больше. Я качественно отдохнул
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о длительности отпуска в межсезонье.
«Не считаю, что перерыв между сезонами должен быть больше. Если честно, я успел качественно отдохнуть. Считаю, что три недели — это хороший отпуск! Успел и насладиться прогулками, и провести время на море. За три недели можно успеть почти всё», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, по итогам РПЛ сезона-2022/2023 «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков в 30 матчах. 27-летний Лещук принял участие в шести играх чемпионата России, в которых пропустил 11 мячей.
Лещук является воспитанником «Динамо». Его контракт с бело-голубыми действует до конца июня 2025 года.
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