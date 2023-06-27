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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может оказаться в Италии

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может оказаться в Италии
Хорхе Карраскаль
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Футбольный агент Хуан Пабло Сантос заявил, что полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль может перебраться в Серию А.

«У Карраскаля большой талант. Он может играть в Италии, даже за отличную команду. Я не знаю, заинтересован ли какой-либо клуб Серии А в его подписании сегодня, я просто знаю, что он сейчас в России, и он может договориться с ЦСКА. И для меня Карраскаль стоит своих денег, потому что у него большой талант. Он может многое дать итальянскому футболу», — приводит слова Сантоса Sportitalia.

Напомним, колумбийский полузащитник выиграл свой первый трофей с ЦСКА в первом же полноценном сезоне в составе армейской команды. Красно-синие победили в Кубке России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

Контракт Хорхе Карраскаля с армейцами рассчитан до июня 2026 года.

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