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«Коринтианс» пока не продал Педро в «Зенит», решение принимает президент клуба

«Коринтианс» пока не продал Педро в «Зенит», решение принимает президент клуба
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Переход 17-летнего бразильского нападающего Педро в «Зенит» из «Коринтианса» ещё не состоялся. Решение о трансфере будет приниматься исключительно президентом южноамериканского клуба Дуилио Монтейру Алвесом, сообщает Meu Timao.

Трансфер игрока не потребует одобрения налогового и руководящего советов южноамериканского клуба. Согласно уставу «Коринтианса», предварительное согласие совета руководства необходимо, если сделка с участием футболиста предполагает сумму, превышающую 40 000 минимальных заработных плат. На данный момент одобрение требуется для трансферов суммой более € 10 млн, а за Педро «Зенит» намерен выплатить € 9 млн.

Футболист сможет присоединиться к петербургскому клубу в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

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