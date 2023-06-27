«Коринтианс» пока не продал Педро в «Зенит», решение принимает президент клуба
Поделиться
Переход 17-летнего бразильского нападающего Педро в «Зенит» из «Коринтианса» ещё не состоялся. Решение о трансфере будет приниматься исключительно президентом южноамериканского клуба Дуилио Монтейру Алвесом, сообщает Meu Timao.
Трансфер игрока не потребует одобрения налогового и руководящего советов южноамериканского клуба. Согласно уставу «Коринтианса», предварительное согласие совета руководства необходимо, если сделка с участием футболиста предполагает сумму, превышающую 40 000 минимальных заработных плат. На данный момент одобрение требуется для трансферов суммой более € 10 млн, а за Педро «Зенит» намерен выплатить € 9 млн.
Футболист сможет присоединиться к петербургскому клубу в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июня 2023
-
17:43
-
17:38
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:13
-
17:09
-
17:00
-
16:52
-
16:43
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:46
-
15:36
-
15:27
-
15:27
-
15:08
-
15:04
-
14:59
-
14:53
-
14:42
-
14:41
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:07
-
14:07
Партнерский контент