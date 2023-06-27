Сергей Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»

Защитник Сергей Паршивлюк продлил контракт с московским «Динамо» до конца сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.

К «Динамо» Паршивлюк присоединился летом 2019 года, перейдя из «Ростова». До этого защитник представлял «Спартак», воспитанником которого он и является. За красно-белых Сергей дебютировал в матче с «Зенитом» в июле 2007 года, вместе со «Спартаком» он трижды становился серебряным призёром чемпионата России.

В сезоне-2022/2023 Паршивлюк провёл 19 матчей за бело-голубых в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу. «Динамо» закончило кампанию на девятом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Летом команду возглавил экс-наставник «Оренбурга» Марцел Личка.