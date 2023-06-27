«Реал» откажется от покупки Арды Гюлера из-за того, что игроку необходимо игровое время

«Реал» Мадрид — одна из многих команд, которые этим летом активно преследуют Арду Гюлера, 18-летнего полузащитника «Фенербахче». Но главная проблема заключается в том, что Гюлер стремится переехать туда, где у него будет игровое время, чтобы продолжить своё развитие, сообщает Football Espana.

По информации источника, скорее всего, этим летом «Реал» не станет выкупать игрока, поскольку клуб не сможет выполнить одно из главных требований вундеркинда. Арда Гюлер способен играть в атакующей полузащите или на правом фланге атаки.

Однако с учётом того, что семь полузащитников борются за места в центре полузащиты, а Федерико Вальверде, Браим Диас и Родриго Гоэс борются за игровое время на правом фланге атаки, место для Гюлера в основном составе найти вряд ли смогут.

Напомним, сумма выкупа Гюлера из «Фенербахче» составляет € 17,5 млн.