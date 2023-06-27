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«Локомотив» намерен подписать форварда до конца недели. Клуб выбирает из четырёх россиян

«Локомотив» намерен подписать форварда до конца недели. Клуб выбирает из четырёх россиян
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«Локомотив» намерен подписать форварда до конца текущей недели. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб выбирает из четырёх кандидатов — Владислава Сарвели, Дмитрия Полоза, Дмитрия Воробьёва и Тимура Сулейманова.

25-летний Сарвели представляет футбольный клуб «Сочи», 31-летний Полоз — «Ростов», 25-летний Воробьёв — «Оренбург», а 23-летний Сулейманов — «Пари Нижний Новгород».

На данный момент в составе «Локомотива» есть такие нападающие, как Артём Дзюба, Вильсон Изидор, Сергей Пиняев и Вадим Раков.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 железнодорожники заняли восьмое место в РПЛ. В 1-м туре нового сезона турнира «Локомотив» дома встретится с казанским «Рубином».

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