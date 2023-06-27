Махачкалинское «Динамо» подписало двух бывших игроков «Уфы»

Два бывших игрока «Уфы», полузащитник Эгаш Касинтура и защитник Александр Сандрачук, перешли в махачкалинское «Динамо», сообщает пресс-служба динамовцев.
Также сообщается, что новобранцы уже присоединились к «Динамо» на сборах в Кисловодске и приняли участие в контрольном матче с «Ахматом» (1:1).
Эгаш Касинтура перешёл на правах свободного агента. Игрок будет выступать под 11-м номером. Его соглашение с «Динамо» рассчитано до лета 2026 года.
Александр Сандрачук будет выступать под номером 72. В «Динамо» он перешёл на правах свободного агента. Контракт рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, в прошлом сезоне в Первой лиге на счету форварда из Анголы 31 матч и три забитых мяча, а Сандрачук успел провести за уфимский клуб 12 матчей в Первой лиге, забил один мяч.
- 27 июня 2023
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