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Гранат: назначение Мажича главой судейства РФС — это пощёчина российским специалистам

Гранат: назначение Мажича главой судейства РФС — это пощёчина российским специалистам
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Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался насчёт назначения сербского специалиста Милорада Мажича главой департамента судейства Российского футбольного союза.

«Я впервые слышу такую фамилию. Наверное, у Мажича колоссальный опыт. Надеюсь, что он поможет и будут какие-то перемены в лучшую сторону. Хотя назначение Мажича главой судейства РФС — какая-то пощёчина российским специалистам.

Всё-таки не такой знаменитый рефери становится главным в нашем судейском комитете. Если делать какие-то перемены, то, наверное, надо приглашать какого-то арбитра с большим именем. Правда, не уверен, что кто-то сюда сейчас к нам поедет», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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