В Италии футболистам запретили носить футболки с номером 88
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В Италии в рамках кампании, согласованной федерацией футбола, министерством внутренних дел и министерством спорта страны, был принят запрет выходить на поле в футболках с номером 88. Такое решение связано с использованием этого числа в неонацистских группировках, сообщает La Gazetta Dello Sport.
Решение правительства является частью проекта по борьбе с антисемитизмом. Также в документе, подписанном правительством, значится, что в случае кричалок или иных проявлений антисемитизма следует немедленно отдать приказ о прекращении футбольных соревнований.
В сезоне-2022/2023 под 88-м номером играли Марио Пашалич («Аталанта»), Тома Башич («Лацио»), Томас Ринкон («Сампдория») и Матеуш Прашелик («Козенца»).
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