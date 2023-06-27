В Италии футболистам запретили носить футболки с номером 88

В Италии в рамках кампании, согласованной федерацией футбола, министерством внутренних дел и министерством спорта страны, был принят запрет выходить на поле в футболках с номером 88. Такое решение связано с использованием этого числа в неонацистских группировках, сообщает La Gazetta Dello Sport.

Решение правительства является частью проекта по борьбе с антисемитизмом. Также в документе, подписанном правительством, значится, что в случае кричалок или иных проявлений антисемитизма следует немедленно отдать приказ о прекращении футбольных соревнований.

В сезоне-2022/2023 под 88-м номером играли Марио Пашалич («Аталанта»), Тома Башич («Лацио»), Томас Ринкон («Сампдория») и Матеуш Прашелик («Козенца»).