Спортдир «Оренбурга»: нам не хватает стабильности, чтобы выступать, как «Ростов» и «Ахмат»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сравнил свою команду с «Ростовом» и «Ахматом».

«Для Марцела Лички лучше выиграть 3:2, чем 1:0, это его взгляд. Карпин — классный тренер, но у него более системный футбол, он более осторожный, более схематичный. Поэтому под результат он может быть эффективнее. «Ахмат» — тоже системная команда, Ташуев — грамотный тренер. «Ростов» и «Ахмат» — старожилы лиги. Для нас это был первый сезон. Понятно, что где-то баланса и стабильности у нас не было. На основании чего мы должны провести все 30 игр чемпионата на одном уровне? Нам ещё много чего не хватает для этого. Будем работать, а там посмотрим», — приводит слова Андреева телеграм-канал «Аналитика ФК Оренбург».