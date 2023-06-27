Булыкин: хочется, чтобы Мажич исключил скандальные судейские ошибки в российском футболе

Бывший футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение известного в прошлом сербского арбитра Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Лишь во время чемпионата увидим, поможет это изменение или нет. Хотелось бы, чтобы было как можно меньше ошибок и скандалов на тему судейства, чтобы клубы и руководство РПЛ не обращали внимания на судейские ошибки, а обращали внимание на российский футбол. Хочется, чтобы Мажич поднял уровень судейства и исключил судьбоносные скандальные судейские ошибки, которые были в прошлом сезоне. У нас есть хорошие специалисты, которые могли бы возглавить департамент судейства, но, видимо, приняли решение, чтобы пришёл человек не из нашей системы — взглянул и навёл порядок со стороны. В этом есть как плюсы, так и минусы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.