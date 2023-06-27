Теэму Пукки — игрок «Миннесоты»
Поделиться
Финский нападающий Теэму Пукки стал игроком американского клуба «Миннесота». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Форвард подписал контракт до 2025 года. В прошлом сезоне Пукки выступал за английский «Норвич», он провёл 41 матч за «канареек» в Чемпионшипе, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
«Норвич Сити» финн представлял с лета 2018 года. До этого нападающий выступал за датский «Брондбю», шотландский «Селтик», «Шальке-04», ХИК и испанскую «Севилью».
В завершившемся сезоне-2022/2023 «Норвич» занял 13-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 62 очка. Годом ранее «канарейки» выступали в английской Премьер-лиге.
Вместе с «Норвичем» Пукки становился победителем Чемпионшипа в сезоне-2018/2019.
Комментарии
- 27 июня 2023
-
19:20
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
17:43
-
17:38
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:13
-
17:09
-
17:00
-
16:52
-
16:43
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:46
Партнерский контент