Теэму Пукки — игрок «Миннесоты»

Финский нападающий Теэму Пукки стал игроком американского клуба «Миннесота». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форвард подписал контракт до 2025 года. В прошлом сезоне Пукки выступал за английский «Норвич», он провёл 41 матч за «канареек» в Чемпионшипе, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

«Норвич Сити» финн представлял с лета 2018 года. До этого нападающий выступал за датский «Брондбю», шотландский «Селтик», «Шальке-04», ХИК и испанскую «Севилью».

В завершившемся сезоне-2022/2023 «Норвич» занял 13-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 62 очка. Годом ранее «канарейки» выступали в английской Премьер-лиге.

Вместе с «Норвичем» Пукки становился победителем Чемпионшипа в сезоне-2018/2019.