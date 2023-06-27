Агент Головина: у Саши нет потолка. Естественно, он ещё будет развиваться

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на повышение рыночной стоимости футболиста порталом Transfermarkt.
«Нет такого, что Transfermarkt повысил стоимость Головина, и это говорит об уровне проделанной им работе. За Сашу говорит его игра, его показатели в прошедшем сезоне. Я уже не один раз об этом говорил, что Саша всегда работает на максимум и пытается достичь максимальных целей. У Саши нет потолка. Естественно, он ещё будет развиваться. Пика у него нет», — приводит слова Клюева «Спорт день за днём».
Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В 176 матчах за французскую команду полузащитник забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
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