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Агент Головина: у Саши нет потолка. Естественно, он ещё будет развиваться

Агент Головина: у Саши нет потолка. Естественно, он ещё будет развиваться
Александр Головин
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на повышение рыночной стоимости футболиста порталом Transfermarkt.

«Нет такого, что Transfermarkt повысил стоимость Головина, и это говорит об уровне проделанной им работе. За Сашу говорит его игра, его показатели в прошедшем сезоне. Я уже не один раз об этом говорил, что Саша всегда работает на максимум и пытается достичь максимальных целей. У Саши нет потолка. Естественно, он ещё будет развиваться. Пика у него нет», — приводит слова Клюева «Спорт день за днём».

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В 176 матчах за французскую команду полузащитник забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

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