Агент Головина: непопадание «Монако» в еврокубки не повлияло на желание Саши остаться там

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, как российский футболист отреагировал на непопадание его клуба в еврокубки.

«Не то что непопадание «Монако» в еврокубки как-то повлияло на его желание остаться в клубе. У Саши контракт. Саша доволен отношением руководства «Монако» к себе. Понятно, что из-за непопадания в еврокубки в клубе недовольны все: и футболисты, и руководство. В нынешнем сезоне будет делаться всё, чтобы решить поставленные перед клубом задачи», — приводит слова Клюева «Спорт день за днём».

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В 176 матчах за французскую команду полузащитник забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.