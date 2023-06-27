Роберто Фернандес: «Динамо» нужно забыть прошлый сезон

Парагвайский защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес считает, что бело-голубым нужно забыть прошлый сезон, в котором они финишировали на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Конечно же, хочется исправить ошибки, которые были допущены в прошлом сезоне. Это было, мягко говоря, не лучшее выступление. Сейчас начинаем активную подготовку к новому сезону. Нам нужно качественно проанализировать все игры и забыть прошлый сезон.

Важно будет не повторить ошибок. У нас много изменений: новый тренерский штаб, а ещё, возможно, будут новички. В новом сезоне постараемся достичь высоких мест в чемпионате. Стремимся к тем местам, которых «Динамо» по-настоящему заслуживает», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.