«Тоттенхэм» объявил о подписании итальянского вратаря Викарио

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о переходе 26-летнего итальянского вратаря Гульельмо Викарио из «Эмполи».
Контракт с голкипером подписан до 2028 года, он будет играть под 13-м номером.
Викарио провёл сезон-2021/2022 в аренде в «Эмполи» из «Кальяри», после чего перешёл в стан синих на постоянной основе. Всего за «Эмполи» вратарь провёл 71 игру и пропустил 113 мячей, на его счету 14 «сухих» матчей.
Викарио впервые был вызван в сборную Италии в сентябре 2022 года, однако пока не провёл за национальную команду ни одного матча.
«Тоттенхэм» занял восьмое место в чемпионате Англии – 2022/2023 и в будущем сезоне не сыграет ни в одном из еврокубковых турниров. 6 июня было объявлено о назначении на пост главного тренера «шпор» австралийского тренера Ангелоса Постекоглу.
- 27 июня 2023
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