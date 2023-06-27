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«Фламенго» отпугнула запрашиваемая «Зенитом» цена за Вендела

«Фламенго» отпугнула запрашиваемая «Зенитом» цена за Вендела
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В бразильском клубе «Фламенго» связывались с представителями «Зенита» по поводу стоимости трансфера полузащитника Вендела, однако красно-чёрных отпугнула запрашиваемая петербуржцами цена, сообщает журналист Antenados na Jogada Дэвид Шарп.

Сообщается, что «Зенит» хотел получить за бразильского футболиста € 15 млн.

Контракт Вендела с сине-бело-голубыми действует до июня 2027 года. Он перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» осенью 2020 года. Всего за петербуржцев Вендел провёл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее в чемпионате Бразилии выступал за «Флуминенсе».

После 13 туров, сыгранных в бразильской Серии А сезона-2023, «Фламенго» идёт на третьем месте в турнирной таблице. Команду возглавляет аргентинец Хорхе Сампаоли.

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