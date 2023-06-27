«Фламенго» отпугнула запрашиваемая «Зенитом» цена за Вендела

В бразильском клубе «Фламенго» связывались с представителями «Зенита» по поводу стоимости трансфера полузащитника Вендела, однако красно-чёрных отпугнула запрашиваемая петербуржцами цена, сообщает журналист Antenados na Jogada Дэвид Шарп.
Сообщается, что «Зенит» хотел получить за бразильского футболиста € 15 млн.
Контракт Вендела с сине-бело-голубыми действует до июня 2027 года. Он перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» осенью 2020 года. Всего за петербуржцев Вендел провёл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее в чемпионате Бразилии выступал за «Флуминенсе».
После 13 туров, сыгранных в бразильской Серии А сезона-2023, «Фламенго» идёт на третьем месте в турнирной таблице. Команду возглавляет аргентинец Хорхе Сампаоли.
- 27 июня 2023
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