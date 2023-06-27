Руслан Нигматуллин предположил, почему на пост главы судейства РФС назначили иностранца
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Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин предположил, почему на пост главы судейства РФС назначили сербского специалиста Милорада Мажича.
«Данного специалиста я не знаю. Как и не знаю, насколько он авторитетный, квалифицированный и сможет всё наладить. Надеюсь, что, во всяком случае, он будет независимым и объективным в оценке арбитров. Будет пресекать какие-то некрасивые истории, которых было предостаточно в РПЛ.
Думаю, не просто так его выбрали. Предыдущие случаи, когда были итальянцы, особого результата не дали. Почему снова иностранец? Российские специалисты утратили определённый кредит доверия как руководители данного аппарата», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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