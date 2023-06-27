Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин предположил, почему на пост главы судейства РФС назначили иностранца

Руслан Нигматуллин предположил, почему на пост главы судейства РФС назначили иностранца
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин предположил, почему на пост главы судейства РФС назначили сербского специалиста Милорада Мажича.

«Данного специалиста я не знаю. Как и не знаю, насколько он авторитетный, квалифицированный и сможет всё наладить. Надеюсь, что, во всяком случае, он будет независимым и объективным в оценке арбитров. Будет пресекать какие-то некрасивые истории, которых было предостаточно в РПЛ.

Думаю, не просто так его выбрали. Предыдущие случаи, когда были итальянцы, особого результата не дали. Почему снова иностранец? Российские специалисты утратили определённый кредит доверия как руководители данного аппарата», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Гранат: назначение Мажича главой судейства РФС — это пощёчина российским специалистам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023