Владимир Федотов: футболисты отдохнули и пришли в себя, перезагрузились эмоционально

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о сборах армейцев в Новогорске.
«Нам была нужна эта пауза после такого насыщенного сезона, плюс финал Кубка вынесли на 11-е число. Нужно было накопить эмоций, сбросить груз ответственности, который был в этих заключительных матчах, прийти в себя. Перерыв не очень большой, 15-го числа предстоит матч за Суперкубок. Без раскачки стартует новый сезон, который обещает быть таким же плотным, насыщенным, сразу начнутся игры Кубка в группе.
Но решили сдвинуть сбор на два дня — с 24-го на 26-е. Работа показала, что мы убили несколько зайцев — и эмоций накопили, и ребята пришли в хорошем состоянии, что тренировка и продемонстрировала. Все с хорошим отношением к тренировочной деятельности, и это радует», — приводит слова Федотова пресс-служба московского клуба.
- 27 июня 2023
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