Определились участники плей-офф из группы А на молодёжном Евро

Сегодня, 27 июня, состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2023 среди молодёжных команд в группе А. Первые два места, дающие путёвку в четвертьфинал турнира, заняли сборные Грузии и Португалии.

Результаты матчей 3-го тура в группе А:

Португалия 2:1 Бельгия;

Нидерланды 1:1 Грузия.

Итоговая таблица группы А:

1. Грузия — пять очков;

2. Португалия — четыре очка;

3. Нидерланды — три очка;

4. Бельгия — два очка.

На прошлом Евро среди молодёжных команд, который состоялся в Венгрии и Словении в 2021 году, Португалия стала серебряным призёром, а Нидерланды дошли до полуфинала. Действующим чемпионом является сборная Германии.

Нынешний Евро проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. В турнире принимают участие 16 сборных.