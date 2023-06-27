Определились участники плей-офф из группы А на молодёжном Евро
Поделиться
Сегодня, 27 июня, состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2023 среди молодёжных команд в группе А. Первые два места, дающие путёвку в четвертьфинал турнира, заняли сборные Грузии и Португалии.
Результаты матчей 3-го тура в группе А:
Португалия 2:1 Бельгия;
Нидерланды 1:1 Грузия.
Итоговая таблица группы А:
1. Грузия — пять очков;
2. Португалия — четыре очка;
3. Нидерланды — три очка;
4. Бельгия — два очка.
На прошлом Евро среди молодёжных команд, который состоялся в Венгрии и Словении в 2021 году, Португалия стала серебряным призёром, а Нидерланды дошли до полуфинала. Действующим чемпионом является сборная Германии.
Нынешний Евро проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. В турнире принимают участие 16 сборных.
Комментарии
- 27 июня 2023
-
22:25
-
22:24
-
22:09
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:56
-
21:43
-
21:35
-
21:23
-
21:22
-
21:06
-
21:06
-
21:02
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:37
-
20:31
-
20:30
-
20:28
-
20:10
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:50
-
19:48
-
19:36
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:12
-
19:10
-
19:10
Партнерский контент