Александр Головин: в Калтане испытываю особые чувства. Здесь мой дом, родные и близкие

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от возвращения в родной город Калтан после матча за местную команду.

«Калтан — это город, где я родился и вырос, тут испытываю особые чувства и эмоции. Здесь мой дом, мои родные и близкие. Поэтому, конечно, при первой возможности стараюсь приехать сюда, всегда провожу здесь по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном.

Сегодняшний матч? Это просто товарищеская игра. Рад, что всем понравилось. Для меня это тоже возможность получить позитив и хорошее настроение», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Головин принял участие в матче команды Калтана с гостями из Новокузнецка. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 12:3.