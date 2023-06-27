Александр Головин: в Калтане испытываю особые чувства. Здесь мой дом, родные и близкие
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Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от возвращения в родной город Калтан после матча за местную команду.
«Калтан — это город, где я родился и вырос, тут испытываю особые чувства и эмоции. Здесь мой дом, мои родные и близкие. Поэтому, конечно, при первой возможности стараюсь приехать сюда, всегда провожу здесь по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном.
Сегодняшний матч? Это просто товарищеская игра. Рад, что всем понравилось. Для меня это тоже возможность получить позитив и хорошее настроение», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Головин принял участие в матче команды Калтана с гостями из Новокузнецка. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 12:3.
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