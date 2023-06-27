Президент «Рубина»: наша задача — закрепиться в первой десятке таблицы

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин рассказал о целях команды на сезон-2023/2024.

«Каждая встреча в Премьер-Лиге будет очень серьёзной, очень ответственной. Каждые очки там на вес золота. Основополагающий знаменатель – это результат.

Мы трезво смотрим на вещи и понимаем, что наша задача – закрепиться в первой десятке таблицы. Это с учётом нашей ситуации с составом и финансами. В дальнейшем, конечно, мы хотим расти вплоть до самой вершины, но это будет крайне сложно. Премьер-Лига – это совсем другой уровень», — приводит слова Сафиуллина «Спорт Бизнес Online».

Напомним, в прошлом сезоне казанский «Рубин» занял первое место в Первой лиге. В сезоне-2023/2024 команда будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.