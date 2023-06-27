Агент: к Оздоеву действительно проявляет интерес ПАОК

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интерес полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, отреагировал на информацию о том, что ПАОК сделал предложение о покупке футболиста.

«Это правда, есть такая ситуация. Не знаю, как закончится, но такая ситуация на самом деле есть. Клубы должны о чём-то поговорить и к чему-то прийти. Если они договорятся, то уже слово за нами, не бежим вперёд паровоза. Любой профессиональный футболист готов рассмотреть предложение. Если его устраивает, почему бы и нет? Нормальная ситуация.

Решение будет за Магомедом, он вдумчивый и взрослый парень, но есть много нюансов. Оздоев начнёт думать о переходе, когда всё будет зависеть от него, тогда он начнёт предметно думать. Что думать, если может не получиться? Он давно в футболе и понимает прекрасно, что может не получиться.

Варианты из России? Были звонки. У него нет невозврата в Россию, открыт к предложениям», — цитирует Гаргаева Metaratings.ru.