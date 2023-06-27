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Испания U21 — Украина U21: номинальные хозяева сравняли счёт

Испания U21 — Украина U21: номинальные хозяева сравняли счёт
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Сегодня, 27 июня, проходит матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы между сборными Испании и Украины. Игру принимает стадион «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте, Румыния. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом из Литвы. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в матче был забит уже под занавес первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий молодёжной сборной Украины Богдан Вьюнник с передачи Александра Назаренко. Далее на 49-й минуте гол в свои ворота забил Иван Желизко. Счёт стал 1:1.

U21 ЧЕ-2023. Группа B. 3-й тур
27 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Испания U21
Окончен
2 : 2
Украина U21
0:1 Вьюнник – 43'   1:1 Желизко – 49'   1:2 Судаков – 81'   2:2 Руис – 90'

После матчей 2-го тура в группе В сборные Испании и Украины имели в активе по две победы над сборными Хорватии и Румынии, набрав по шесть очков.

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