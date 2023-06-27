Испания U21 — Украина U21: номинальные хозяева сравняли счёт

Сегодня, 27 июня, проходит матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы между сборными Испании и Украины. Игру принимает стадион «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте, Румыния. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом из Литвы. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в матче был забит уже под занавес первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий молодёжной сборной Украины Богдан Вьюнник с передачи Александра Назаренко. Далее на 49-й минуте гол в свои ворота забил Иван Желизко. Счёт стал 1:1.

После матчей 2-го тура в группе В сборные Испании и Украины имели в активе по две победы над сборными Хорватии и Румынии, набрав по шесть очков.