Агент Мане подтвердил, что игрок остаётся в «Баварии»

Агент Бакари Сиссе, представляющий интересы нападающего «Баварии» Садио Мане, высказался о будущем игрока и о слухах о его переходе в саудовский клуб.

«Я не слышал о предложениях [из Саудовской Аравии]. То, что он останется в «Баварии», не вызывает сомнений. Он подписал контракт на три года. Он провёл один год и имеет ещё два. Так что да, пока он остаётся в «Баварии», — приводит слова Сиссе Bayern & Germany со ссылкой на сенегальский телевизионный канал 2s TV.

Напомним, Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 32 млн. Контракт 31-летнего Мане с мюнхенцами истекает летом 2025 года. Вместе с «Баварией» он стал чемпионом Германии сезона-2022/2023.