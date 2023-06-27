Агент Мане подтвердил, что игрок остаётся в «Баварии»
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Агент Бакари Сиссе, представляющий интересы нападающего «Баварии» Садио Мане, высказался о будущем игрока и о слухах о его переходе в саудовский клуб.
«Я не слышал о предложениях [из Саудовской Аравии]. То, что он останется в «Баварии», не вызывает сомнений. Он подписал контракт на три года. Он провёл один год и имеет ещё два. Так что да, пока он остаётся в «Баварии», — приводит слова Сиссе Bayern & Germany со ссылкой на сенегальский телевизионный канал 2s TV.
Напомним, Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 32 млн. Контракт 31-летнего Мане с мюнхенцами истекает летом 2025 года. Вместе с «Баварией» он стал чемпионом Германии сезона-2022/2023.
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