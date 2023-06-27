Камавинга продлит контракт с «Реалом» до 2028 года

Полузащитник Эдуарду Камавинга подпишет новое долгосрочное соглашение с мадридским «Реалом», сообщает издание Marca.

По данным источника, 20-летний французский полузащитник дал своё согласие на продление контракта с клубом. Отмечается, что по новому договору зарплата полузащитника значительно увеличится, а отступные в контракте составят € 1 млрд.

Эдуарду Камавинга присоединился к «Реалу» из «Ренна» в 2021 году. «Сливочные» заплатили за футболиста € 40 млн. В завершившемся сезоне-2022/2023 француз принял участие в 37 матчах за команду Карло Анчелотти в рамках чемпионата Испании и отметился одной результативной передачей.

«Реал» завершил кампанию на втором месте, набрав 78 очков. Чемпионом стала «Барселона».