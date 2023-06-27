Испания U21 — Украина U21: номинальные гости снова вышли вперёд

Сегодня, 27 июня, проходит матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы между сборными Испании и Украины. Игру принимает стадион «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте, Румыния. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом из Литвы. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый гол в матче был забит уже под занавес первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий молодёжной сборной Украины Богдан Вьюнник с передачи Александра Назаренко. Далее на 49-й минуте гол в свои ворота забил Иван Желизко. Счёт стал 1:1. Далее на 81-й минуте украинцы заработали пенальти. Георгий Судаков был точен.
После матчей 2-го тура в группе В сборные Испании и Украины имели в активе по две победы над сборными Хорватии и Румынии, набрав по шесть очков.
- 27 июня 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:17
-
23:16
-
23:01
-
22:59
-
22:55
-
22:41
-
22:30
-
22:25
-
22:24
-
22:09
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:56
-
21:43
-
21:35
-
21:23
-
21:22
-
21:06
-
21:06
-
21:02
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:37
-
20:31
-
20:30
-
20:28