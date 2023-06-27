Определились участники плей-офф из группы B на молодёжном Евро

Сегодня, 27 июня, состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2023 среди молодёжных команд в группе B. Первые два места, дающие путёвку в четвертьфинал турнира, заняли сборные Украины и Испании.
Результаты матчей 3-го тура в группе B:
Испания 2:2 Украина;
Хорватия 0:0 Румыния.
Итоговая таблица группы B:
1. Испания — семь очков;
2. Украина — семь очков;
3. Хорватия — одно очко;
4. Румыния — одно очко.
Ранее стало известно, что четвертьфиналистами из группы A стали Грузия и Португалия.
На молодёжном Евро-2021 сборная Испании дошла до полуфинала, а Хорватия завершила своё выступление в четвертьфинале. Румыния тогда не смогла выйти из группы, а Украина не принимала участия в турнире.
Нынешний Евро проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. В турнире принимают участие 16 сборных.
- 27 июня 2023
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