Хорватия сыграла вничью с Румынией в матче молодёжного чемпионата Европы

Сегодня, 27 июня, прошёл матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы между сборными Хорватии и Румынии. Встречу принимал стадион «Генча — Стяуа» в Бухаресте, Румыния. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

По ходу игры между молодёжными сборными Хорватии и Румынии было нанесено более 30 ударов по воротам обеих команд, 11 из них — в створ. Однако распечатать ворота соперника ни хорваты, ни румыны не сумели и в итоге довольствовались безголевой ничьей, принёсшей и тем, и другим первое заработанное на чемпионате Европы очко.

По завершении матча 3-го тура в группе B Хорватия заняла третье место с одним очком в копилке. Румыния осталась на четвёртой строчке.