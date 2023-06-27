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Украина сыграла вничью с Испанией в группе В молодёжного чемпионата Европы

Украина сыграла вничью с Испанией в группе В молодёжного чемпионата Европы
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Сегодня, 27 июня, на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Румынии состоялся матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы. Встречались сборные Испании и Украины. Финальный свисток Донатаса Румшаса (Литва) зафиксировал ничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче был забит уже под занавес первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий молодёжной сборной Украины Богдан Вьюнник с передачи Александра Назаренко. Далее на 49-й минуте гол в свои ворота забил Иван Желизко. Счёт стал 1:1. Далее на 81-й минуте украинцы заработали пенальти. Георгий Судаков был точен. Уже в конце матча на 90-й минуте испанцы смогли сравнять счёт. Автором гола стал Абель Руис.

В параллельном матче группы В также встречались сборные Хорватии и Румынии. Матч проходил на стадионе «Генча — Стяуа» в Румынии и закончился вничью со счётом 0:0.

U21 ЧЕ-2023. Группа B. 3-й тур
27 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Испания U21
Окончен
2 : 2
Украина U21
0:1 Вьюнник – 43'   1:1 Желизко – 49'   1:2 Судаков – 81'   2:2 Руис – 90'
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