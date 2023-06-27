Украина сыграла вничью с Испанией в группе В молодёжного чемпионата Европы

Сегодня, 27 июня, на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Румынии состоялся матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы. Встречались сборные Испании и Украины. Финальный свисток Донатаса Румшаса (Литва) зафиксировал ничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче был забит уже под занавес первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий молодёжной сборной Украины Богдан Вьюнник с передачи Александра Назаренко. Далее на 49-й минуте гол в свои ворота забил Иван Желизко. Счёт стал 1:1. Далее на 81-й минуте украинцы заработали пенальти. Георгий Судаков был точен. Уже в конце матча на 90-й минуте испанцы смогли сравнять счёт. Автором гола стал Абель Руис.

В параллельном матче группы В также встречались сборные Хорватии и Румынии. Матч проходил на стадионе «Генча — Стяуа» в Румынии и закончился вничью со счётом 0:0.