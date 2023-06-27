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Де Хеа подписал контракт с урезанной зарплатой, но «МЮ» вновь изменил условия

Де Хеа подписал контракт с урезанной зарплатой, но «МЮ» вновь изменил условия
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32-летний испанский вратарь Давид де Хеа согласился на существенное снижение зарплаты и подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», однако в клубе отказались подписывать соглашение. «Красные дьяволы» предложили голкиперу контракт с ещё более урезанной зарплатой, сообщает The Athletic.

Сообщается, что вратарь обдумывает новое предложение и пока не дал своего согласия. По действующему соглашению де Хеа зарабатывает € 403,65 тыс. в неделю. Этот контракт истекает 30 июня.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. Вместе с «красными дьяволами» он выигрывал АПЛ в сезоне-2012/2013 и Лигу Европы – 2016/2017. В завершившемся сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 игр, в которых пропустил 61 мяч. 25 из 58 матчей стали для вратаря «сухими».

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