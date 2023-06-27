Полузащитник «Баварии» Гравенберх: моя цель — добиться успеха здесь

Нидерландский футболист Баварии Райан Гравенберх заявил, что хочет остаться в мюнхенском клубе.
«Я предполагаю, что буду играть за «Баварию» в следующем сезоне. Это один из трёх лучших клубов в мире. Я так просто не сдамся. Моя цель — добиться успеха в составе «Баварии», — приводит слова Гравенберха издание AD.
К мюнхенскому клубу Гравенберх присоединился прошлым летом, перейдя из амстердамского «Аякса», воспитанником которого он является. В завершившемся сезоне-2022/2023 нидерландский полузащитник провёл 24 матча за «Баварию» в рамках чемпионата Германии и не отметился результативными действиями. В среднем на поле в каждой игре 21-летний игрок проводил не более 23 минут.
Раннее сообщалось, что в услугах Гравенберха заинтересован английский «Ливерпуль».
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