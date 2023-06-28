Президент «Рубина»: если оборонительный футбол будет давать результат, то он нам нужен

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин рассказал о том, в какой футбол будет играть команда.
«Сегодня футбол очень современный, требует под каждого соперника подбирать свою собственную тактику. Например, с «Зенитом» нам тяжело будет играть в открытый атакующий футбол. Мне кажется, что выбор схемы – это прерогатива главного тренера. Мы не должны здесь навязывать своё мнение. Сегодня ни одна команда в мире, включая «Манчестер Сити», не может играть лишь в один стиль футбола. Ты всё равно подстраиваешь свою тактику.
Если оборонительный футбол будет давать результат, то, конечно, он нам нужен. Это с учётом того, что мы не можем себе позволить сегодня такой состав, который есть у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Но при этом нужно быть гибкими и не останавливаться в развитии», — приводит слова Сафиуллина «Спорт Бизнес Online».
Напомним, в прошлом сезоне казанский «Рубин» занял первое место в Первой лиге. В сезоне-2023/2024 команда будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.
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