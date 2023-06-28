«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Онана в размере € 50 млн
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Трансфер камерунского вратаря миланского «Интера» Андре Онана является приоритетной целью в поисках нового голкипера для «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готовится сделать предложение в размере € 50 млн, сообщает Talksport.
«Красные дьяволы» ищут нового вратаря в связи с возможным уходом испанца Давида де Хеа. Его контракт с манкунианцами истекает 30 июня, в случае продления соглашения голкиперу придётся пойти на значительное снижение зарплаты.
Онана перешёл в «Интер» летом 2022 года в качестве свободного агента. Вместе с «нерадзурри» вратарь стал финалистом Лиги чемпионов – 2022/2023. Во всех турнирах минувшего сезона Онана провёл за «Интер» 41 матч, пропустив 36 мячей. 19 игр из 41 стали для голкипера «сухими».
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