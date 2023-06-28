Президент «Рубина»: когда мы становились чемпионами в РПЛ, у нас был очень сильный состав

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин поделился мнением о команде, когда её тренировал Курбан Бердыев.

«При Бердыеве у нас был очень сильный состав, давайте так скажем. У нас имелись серьёзные звёзды европейского уровня. Когда мы становились чемпионами, у нас играл Домингес, это футболист уровня сборной Аргентины. Представьте, у нас сейчас будет кто-нибудь из сборной Аргентины! Карадениз – игрок сборной Турции. Чуть раньше был Скотти – игрок сборной Уругвая. Семак – капитан сборной России. Можно продолжать дальше. Курбан Бекиевич, наверное, понимал, что 1–2 мяча мы всегда сможем забить с таким мастеровитым составом», — приводит слова Сафиуллина «Спорт Бизнес Online».

Напомним, в прошлом сезоне казанский «Рубин» занял первое место в Первой лиге. В сезоне-2023/2024 команда будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.