Чемпионат Европы по футболу U21: результаты матчей 27 июня, турнирная таблица
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27 июня состоялись матчи 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы — 2023 в группах A и B. Турнир проходит в Грузии и Румынии.
Группа А:
Португалия U21 — Бельгия U21 — 2:1;
Нидерланды U21 — Грузия U21 — 1:1.
Группа B:
Испания U21 — Украина U21 — 2:2;
Хорватия U21 — Румыния U21 — 0:0.
Таким образом, из этих квартетов в четвертьфинал вышли Грузия, Португалия, Испания и Украина.
В среду, 28 июня, состоятся матчи 3-го тура в группах C и D:
19:00 мск. Англия U21 — Германия U21;
19:00 мск. Израиль U21 — Чехия U21;
21:45 мск. Италия U21 — Норвегия U21;
21:45 мск. Швейцария U21 — Франция U21.
Действующим чемпионом молодёжного Евро является сборная Германии. Нынешний розыгрыш турнира проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.
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