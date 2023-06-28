Чемпионат Европы по футболу U21: результаты матчей 27 июня, турнирная таблица

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27 июня состоялись матчи 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы — 2023 в группах A и B. Турнир проходит в Грузии и Румынии.

Группа А:

Португалия U21 — Бельгия U21 — 2:1;

Нидерланды U21 — Грузия U21 — 1:1.

Группа B:

Испания U21 — Украина U21 — 2:2;

Хорватия U21 — Румыния U21 — 0:0.

Таким образом, из этих квартетов в четвертьфинал вышли Грузия, Португалия, Испания и Украина.

В среду, 28 июня, состоятся матчи 3-го тура в группах C и D:

19:00 мск. Англия U21 — Германия U21;

19:00 мск. Израиль U21 — Чехия U21;

21:45 мск. Италия U21 — Норвегия U21;

21:45 мск. Швейцария U21 — Франция U21.

Действующим чемпионом молодёжного Евро является сборная Германии. Нынешний розыгрыш турнира проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.