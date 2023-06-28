Сергей Шавло: Кофрие можно было бы дать больше времени в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал переход экс-защитника красно-белых Максимилиано Кофрие в «Клермон».

«Спартак» получил деньги за Кофрие, а это уже плюс. Он много не играл в России. Можно было бы дать ему ещё времени в клубе. Во Франции он же играет, а у нас его сразу начали хаять. К сожалению, у нас такое происходит часто. Кофрие играть умеет.

Моментов в технике ему не хватает, но руководство решило его продать. Главное, что деньги получили, хорошая сделка. Теперь будут деньги на центрального защитника», — приводит слова Шавло издание «РБ Спорт».

Напомним, об уходе Максимилиано Кофрие из «Спартака» стало известно вчера, 27 июня. Сообщалось, что красно-белые получили за защитника € 3,5 млн.