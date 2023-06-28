Президент «Рубина» — о Татарстане: мы хотим сделать футбол национальной идеей

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин поделился мнением о том, как нужно выстроить систему в татарстанском футболе.

«Мы хотим сделать футбол национальной идеей. У нас три серьёзных команды в разных городах Татарстана: на западе — мы, в центре — Нижнекамск, на востоке — Набережные Челны, ещё на юго-востоке — Альметьевск. Везде в крупных городах футбол у нас любят. Если мы сможем построить взаимное сотрудничество, было бы замечательно. На вершине главный клуб столицы нашей республики казанский «Рубин».

Если у них есть амбиции, пожалуйста. Есть пример хоккея, где «Нефтехимик» показал свою амбициозность в первом раунде с «Ак Барсом». Они играли точно не хуже «Ак Барса», дали ему бой. Покажите по спортивной составляющей свою амбициозность — мы будем только за. Но вообще-то наша общая задача достойно представлять республику. И здесь от сотрудничества, взаимной поддержки все только выиграют», — приводит слова Сафиуллина «Спорт Бизнес Online».

Напомним, в прошлом сезоне казанский «Рубин» занял первое место в Первой лиге. В сезоне-2023/2024 команда будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.