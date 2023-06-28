Денис Бояринцев: «Спартаку» никак нельзя отпускать Зиньковского. Его нужно сохранить

Главный тренер саратовского «Сокола» и бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал слухи насчёт интереса «Локомотива» к футболисту красно-белых Антону Зиньковскому.
«Зиньковский — один из лучших атакующих игроков «Спартака» в средней линии. Он самый яркий полузащитник. Его никак нельзя отпускать в «Локомотив». Для «Спартака» это однозначно будет потеря в атакующей мощи. Антон, может, проходил адаптационный сезон. Думаю, в следующем он выступит намного лучше, сильнее.
Если Зиньковский будет стабильно появляться в составе, то может стать одним из лидеров атаки красно-белых. Он достаточно интересный, агрессивный футболист, всегда настроен на удар по воротам, причём с любой дистанции. Приятное впечатление оставляет этот футболист. «Спартаку» следует сохранить Антона», — цитирует Бояринцева издание «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Антон Зиньковский провёл 36 матчей за «Спартак», забил три мяча и сделал три результативные передачи.
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