Президент «Рубина»: будем вводить показатели по своим воспитанникам

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин поделился мнением о том, как нужно выстроить систему в татарстанском футболе.
«Говоря о целях академии, надо понимать, что «Рубин» – это социальный проект. Сегодня каждый мальчишка, который играет в футбол в Татарстане, мечтает оказаться в «Рубине». Академия нам нужна для того, чтобы у нас была возможность воспитывать своих футболистов.
Могу вам сказать как менеджер, который всегда смотрит финансовую составляющую: гораздо проще 15–17-летнего пацана купить у другого клуба за условный миллион рублей, чем его растить с 10 до 17 лет. Это намного дороже. Но мы понимаем, что такие показатели по своим воспитанникам нам нужны. Будем их вводить», — приводит слова Сафиуллина «Спорт Бизнес Online».
Напомним, в прошлом сезоне казанский «Рубин» занял первое место в Первой лиге. В сезоне-2023/2024 команда будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.
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