«Тоттенхэм» достиг устной договорённости с «Лестером» о трансфере Мэддисона за $ 50 млн

Лондонский «Тоттенхэм» близок к завершению трансфера 26-летнего полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере». Стороны достигли устного соглашения о трансфере игрока за $ 50,87 млн (£ 40 млн).

Контракт должен быть заключён после согласования структуры оплаты трансфера и дополнительных выплат. Ранее «Тоттенхэм» уже договорился с Мэддисоном обо всех условиях личного контракта. В ближайшее время футболист должен пройти медицинский осмотр.

По данным источника, президент «шпор» Дэниел Леви активно участвует в переговорном процессе.

В минувшем сезоне Мэддисон провёл за «Лестер» 32 матча во всех турнирах. На его счету 10 голов и девять результативных передач. «Лестер Сити» занял 18-е место и выбыл из английской Премьер-лиги.