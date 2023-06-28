Ибрагимович дал оценку возможному трансферу Тонали в «Ньюкасл»

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович оценил возможный уход из итальянского клуба полузащитника Сандро Тонали в «Ньюкасл».

«У него всё получится в АПЛ. Думаю, он готов. Конечно, всё зависит от него самого. Я дал ему понять, какой настрой нужен ему для победы. Он очень вырос в «Милане», на нём лежит большая ответственность, и он должен продолжать расти. В Англии он отлично справится», — приводит слова Ибрагимовича Sport Mediaset.

В сезоне-2022/2023 Сандро Тонали сыграл 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил два гола и сделал десять результативных передач.

Итальянец стал игроком «Милана» в 2020 году, перейдя из «Брешии» на правах аренды. Через год чёрно-красные выкупили полузащитника, заключив с ним долгосрочный контракт.

«Милан» по итогам сезона-2022/2023 занял четвёртое место, набрав 70 очков.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»: