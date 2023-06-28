Пирс Морган получил награду в номинации «Интервью года» за беседу с Криштиану Роналду

Журналист Пирс Морган стал обладателем премии TRIC Awards (британский клуб теле- и радиоиндустрии) в номинации «Интервью года». Морган был удостоен приза за интервью с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Рад стать лауреатом премии TRIC Awards в номинации «Интервью года» за нашу совместную сенсацию с Криштиану Роналду. Спасибо моей блестящей команде, и ещё раз спасибо Криштиану. Возможно, мне придётся одолжить один из твоих шкафов для трофеев!» — написал Морган в одной из социальных сетей.
Напомним, 37-летний португальский футболист в своём интервью раскритиковал руководство и инфраструктуру «Юнайтед», бывшего и нынешнего главных тренеров — Ральфа Рангника и Эрика тен Хага, а также рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити». После интервью Роналду прекратил сотрудничество с «Манчестер Юнайтед» и перешёл в саудовский «Аль-Наср».
Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду:
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