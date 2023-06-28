«Милан» не хочет платить более € 25 млн за Пулишича

«Милан» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Кристиана Пулишича из «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». Итальянский клуб настаивает на том, чтобы заплатить менее € 25 млн за трансфер. Сам игрок сборной США заинтересован в переходе, но договорённости между клубами пока нет.
24-летний Пулишич провёл в минувшем сезоне за «Челси» 30 матчей во всех турнирах. На его счету один гол и две результативные передачи. Серьёзный интерес к переходу футболиста проявлял также «Лион».
Ранее «Милан» достиг договорённости по переходу другого хавбека «Челси» Рубена Лофтус-Чика. Однако источник отмечает, что это разные сделки и переговоры по игрокам ведутся по отдельности. «Милан» должен заплатить за 27-летнего Лофтус-Чика € 16 млн плюс € 4 млн в качестве бонусов.
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