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«Милан» не хочет платить более € 25 млн за Пулишича

«Милан» не хочет платить более € 25 млн за Пулишича
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«Милан» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Кристиана Пулишича из «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». Итальянский клуб настаивает на том, чтобы заплатить менее € 25 млн за трансфер. Сам игрок сборной США заинтересован в переходе, но договорённости между клубами пока нет.

24-летний Пулишич провёл в минувшем сезоне за «Челси» 30 матчей во всех турнирах. На его счету один гол и две результативные передачи. Серьёзный интерес к переходу футболиста проявлял также «Лион».

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Ранее «Милан» достиг договорённости по переходу другого хавбека «Челси» Рубена Лофтус-Чика. Однако источник отмечает, что это разные сделки и переговоры по игрокам ведутся по отдельности. «Милан» должен заплатить за 27-летнего Лофтус-Чика € 16 млн плюс € 4 млн в качестве бонусов.

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