Осимхен сообщил руководству «Баварии» о желании перейти в мюнхенский клуб

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может покинуть неаполитанский клуб.
Как сообщает Sport1, нигерийский форвард в недавних переговорах сообщил руководству «Баварии», что хочет перейти в мюнхенский клуб. Игрок желает снова играть в Бундеслиге, где ранее выступал за «Вольфсбург».
Ранее появлялась информация о том, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис готов продать Виктора Осимхена за € 180 млн.
В розыгрыше итальянской Серии А сезона-2022/2023 Осимхен провёл 32 матча, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. Нигериец стал лучшим бомбардиром чемпионата, а «Наполи» занял первое место в лиге, набрав 90 очков в 38 матчах. До перехода в итальянский клуб Осимхен играл в немецком «Вольфсбурге», бельгийском «Шарлеруа» и французском «Лилле».
Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»:
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