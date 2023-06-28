Осимхен сообщил руководству «Баварии» о желании перейти в мюнхенский клуб

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может покинуть неаполитанский клуб.

Как сообщает Sport1, нигерийский форвард в недавних переговорах сообщил руководству «Баварии», что хочет перейти в мюнхенский клуб. Игрок желает снова играть в Бундеслиге, где ранее выступал за «Вольфсбург».

Ранее появлялась информация о том, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис готов продать Виктора Осимхена за € 180 млн.

В розыгрыше итальянской Серии А сезона-2022/2023 Осимхен провёл 32 матча, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. Нигериец стал лучшим бомбардиром чемпионата, а «Наполи» занял первое место в лиге, набрав 90 очков в 38 матчах. До перехода в итальянский клуб Осимхен играл в немецком «Вольфсбурге», бельгийском «Шарлеруа» и французском «Лилле».

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»: