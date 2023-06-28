Гуллит усомнился в наличии лидерских качеств у ван Дейка и де Йонга
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Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит считает, что защитник Вирджил ван Дейк и полузащитник Френки де Йонг не способны вести за собой национальную команду страны.
«Думаю, у Ван Дейка и де Йонга нет лидерских качеств. На самом деле я требую от них чего-то, чего у них нет. Им нужно больше внимания уделять своей собственной игре. Тренеру трудно работать без лидеров на поле, и предполагалось, что лидерами станут ван Дейк и де Йонг», – приводит слова Гуллита De Telegraaf.
Напомним, 18 июня завершилась игра за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Италии. Матч проходил на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды) и закончился со счётом 3:2 в пользу Италии.
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