Гуллит усомнился в наличии лидерских качеств у ван Дейка и де Йонга

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит считает, что защитник Вирджил ван Дейк и полузащитник Френки де Йонг не способны вести за собой национальную команду страны.

«Думаю, у Ван Дейка и де Йонга нет лидерских качеств. На самом деле я требую от них чего-то, чего у них нет. Им нужно больше внимания уделять своей собственной игре. Тренеру трудно работать без лидеров на поле, и предполагалось, что лидерами станут ван Дейк и де Йонг», – приводит слова Гуллита De Telegraaf.

Напомним, 18 июня завершилась игра за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Италии. Матч проходил на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды) и закончился со счётом 3:2 в пользу Италии.