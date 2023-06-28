Андрей Канчельскис: Каждый год кровати двигают, а судейство становится только хуже

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на назначение новым главой департамента судейства Российского футбольного союза серба Милорада Мажича.
«Опять пришел иностранец с именем. Сейчас у всех мысль, что он быстро наведёт порядок, и судьи начнут нормально выполнять свою работу — он же такой авторитетный, с огромным опытом. Хочется верить, что так и будет, потому что никому не нравится говорить об ужасном судействе, но по-другому просто невозможно.
Я был бы только рад, если бы судьи так чудовищно не ошибались и не давали поводов для обсуждения своей работы, но в реальности же всё наоборот. В реальности — каждый год кровати двигают, переставляет местами, а судейство становится только хуже. Не жду улучшения в новом сезоне», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
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