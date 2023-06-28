Ду Кейрос рассказал о своей карьере до «Зенита»

Бразильский новичок «Зенита» Ду Кейрос поделился эмоциями от перехода в питерский клуб и рассказал о своей карьере до трансфера.
«Я начал заниматься футболом в академии «Коринтианс», прошёл все этапы и играл там до недавнего времени. Два года назад попал в главную команду, дебютировал на профессиональном уровне, принял участие в разных турнирах. Вызывался в сборные Бразилии U-15 и U-17. Хорошо проявил себя в прошлом сезоне и получил возможность перейти в такой большой клуб как «Зенит». И я счастлив стать частью этого проекта, надеть футболку великого клуба и быть отныне одним из вас», – приводит слова Ду Кейроса пресс-служба «Зенита».
23-летний Ду Кейрос, как и Роберт Ренан, стал игроком «Зенита» в результате обмена Юри Алберто в «Коринтианс».
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