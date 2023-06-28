Форвард «Родины» Тимошенко назвал главную дичь Второй лиги

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко высказался о своём периоде карьеры в «Черноморце» и главной дичи Второй лиги.

«В «Черноморце» в 14 матчах забил 16 голов, став лучшим игроком Группы 1 Второй лиги. Почему именно тогда прорвало? Это было на фоне возвращения из Словакии. Я вернулся на родину, увидел родных, друзей. Это сыграло очень важную роль. Я приехал в команду, с которой провёл сезон до Словакии, к тренеру, которого знал. 80% команды, из которой я уезжал, сохранилось. Я ко всем хорошо относился и ко мне также.

Этот эмоциональный фон сыграл очень важную роль, плюс был большой контраст. Я вернулся из команды, в которой не с кем было поговорить, в коллектив, где я с каждым могу пообщаться, куда-то сходить погулять. Тогда ребята средне провели первую часть сезона, а во второй мы выиграли почти все матчи, только один проиграли.

Можно тот сезон назвать переломным в моей карьере? Да, можно. Для футболиста главное – настоящее. Когда у меня стало всё получаться, тогда вернулась уверенность, чего не было в Словакии. Я тогда с новыми силами был готов к новым свершениям.

Для меня главной дичью Второй лиги стали переезды на автобусах. В нашем дивизионе было три команды из Махачкалы: нам трижды надо было из Новороссийска ехать в Дагестан и обратно на автобусе. В одну сторону мы ехали 17 часов. В каком положении ты будешь ехать, зависит от тебя – сидя, лёжа, как получится. Потом надо приехать туда, переночевать, сыграть и после матча уехать сразу, то есть ещё 17 часов провести в автобусе. По сути, чтобы сыграть 90 минут, ты тратишь 34 часа на дорогу – и так три раза за сезон», – приводит слова Тимошенко Metaratings.