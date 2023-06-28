Шишкин: первые туры РПЛ покажут, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» за титул
Поделиться
Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал о важности первых туров следующего розыгрыша Российской Премьер-лиги для возможных чемпионских амбиций «красно-белых».
«В пятом туре «Спартак» сыграет против «Зенита»? Как раз матчи до этой встречи будут показательны в том плане, как команды будут готовы. Но, по идее, они должны быть готовы с первого тура. Вряд ли за такой короткий перерыв все растеряют форму. Один-полтора сбора достаточно, чтобы восстановить кондиции. Так что к пятому туру будет понимание и по турнирному положению команд, и по тому, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».
В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в таблице РПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июня 2023
-
07:38
-
07:21
-
07:11
-
06:47
-
06:45
-
06:23
-
06:20
-
05:58
-
05:50
-
05:42
-
05:36
-
04:38
-
03:31
-
03:23
-
03:05
-
02:59
-
02:38
-
02:32
-
02:21
-
02:08
-
01:49
-
01:47
-
01:42
-
01:25
-
01:20
-
00:59
-
00:54
-
00:45
-
00:30
-
00:30
-
00:19
-
00:19
-
00:15
-
00:04
-
00:02
Партнерский контент