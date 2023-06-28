Шишкин: первые туры РПЛ покажут, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» за титул

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал о важности первых туров следующего розыгрыша Российской Премьер-лиги для возможных чемпионских амбиций «красно-белых».

«В пятом туре «Спартак» сыграет против «Зенита»? Как раз матчи до этой встречи будут показательны в том плане, как команды будут готовы. Но, по идее, они должны быть готовы с первого тура. Вряд ли за такой короткий перерыв все растеряют форму. Один-полтора сбора достаточно, чтобы восстановить кондиции. Так что к пятому туру будет понимание и по турнирному положению команд, и по тому, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в таблице РПЛ.